Provincia di Benevento accreditata al programma europeo «Erasmus Plus»

La Provincia di Benevento è stata accreditata sul portale Erasmus Plus della Commissione Europea.

«Il Coordinamento provinciale del Forum dei giovani - scrive il presidente Daniele Belmonte - si è fatto portavoce dei giovani del nostro chiedendo all'Ente Provincia di non perdere questa importante opportunità. L’Accreditamento nel settore Gioventù rappresenta un’importante opportunità del nuovo programma Erasmus+. Si tratta di un procedimento che attesta la capacità dell’organizzazione o ente candidato di mettere in campo processi e misure adeguati per svolgere attività di mobilità per l’apprendimento di elevata qualità e per utilizzarle a beneficio del settore Gioventù»

Avendo ottenuto l’accreditamento, l’organizzazione o l'ente accede con procedura semplificata ai finanziamenti previsti nell’ambito delle tre tipologie di attività della KA1, relativi a scambi di giovani, mobilità degli animatori socioeducativi e attività di partecipazione dei giovani .

«Ringraziamo la provincia nella figura del presidente Lombardi - prosegue Belmonte - e di tutti i funzionari, per aver ascoltato le nostre istanze».