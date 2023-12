È il giorno del voto per consiglieri comunali e sindaci di Benevento e provincia. Dalle 8 di questa mattina e fino alle 20, potranno recarsi al seggio istituito presso il «Palatedeschi» di via Rivellini per esprimere la propria preferenza e rinnovare, in tal modo, la composizione del Consiglio provinciale. Ieri il responsabile dell'ufficio elettorale della Rocca dei Rettori, Maria Luisa Dovetto, ha sancito in via definitiva il numero dei votanti e la consistenza del voto di ognuno, a seconda della fascia demografica del Comune che amministra, dopo aver preso atto delle attestazioni dei segretari comunali inviate alla Provincia, compresa l'ultima relativa al reintegro nella carica di sindaco di Gennaro Caporaso, prima fascia di Tocco Caudio, che era stato temporaneamente sospeso dal prefetto in seguito a un'indagine della procura di Benevento. Recentemente è stato reintegrato dopo la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari da parte del tribunale del Riesame. Gli elettori sono 909 e rappresentano i 251.980 abitanti sanniti, ad esclusione di San Giorgio del Sannio e Torrecuso, enti entrambi commissariati.

Gli indici di ponderazione per le diverse fasce demografiche sono stati confermati: 684 per Benevento, che è in fascia E, colore verde, con 33 elettori per 56.916 abitanti; 273 per Montesarchio e Sant'Agata de' Goti in fascia D, colore Rosso, con 34 elettori per 23.389 abitanti; 214, fascia C e colore grigio per Telese Terme, Apice e Airola con 39 elettori per 21.128 abitanti; 117 per i 16 Comuni appartenenti alla fascia B con colore arancione (Ceppaloni, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Foglianise, Guardia Sanframondi, Limatola, Moiano, Morcone, Paduli, San Bartolomeo in Galdo, San Marco dei Cavoti, San Nicola Manfredi, San Salvatore Telesino, Sant'Angelo a Cupolo, Solopaca) con 205 elettori per 60.708 abitanti; 59 per gli enti di fascia A e colore azzurro che contano 598 elettori per 89.839 abitanti (Amorosi, Apollosa, Arpaia, Arpaise, Baselice, Bonea, Bucciano, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Campoli del Monte Taburno, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelpoto, Castelvenere, Castelvetere in Val Fortore, Cautano, Circello, Colle Sannita, Dugenta, Durazzano, Foiano di Valfortore, Forchia, Fragneto L'Abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Ginestra degli Schiavoni, Melizzano, Molinara, Montefalcone di Valfortore, Pago Veiano, Pannarano, Paolisi, Paupisi, Pesco Sannita, Pietraroja, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, Reino, San Giorgio la Molara, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Martino Sannita, San Nazzaro, Santa Croce del Sannio, Sant'Arcangelo Trimonte, Sassinoro, Tocco Caudio, Vitulano).

I candidati al «parlamentino» della Rocca sono 50, schierati in cinque liste (Noi Campani, Noi di Centro, Essere Democratici, Centro Destra Unito, Alternativa per il Sannio), in corsa per 10 scranni. Risulteranno eletti coloro che riporteranno la somma più alta di voti ponderati. Ciascun elettore esprimerà un solo voto per una lista apponendo una croce sul relativo contrassegno con la possibilità di esprimere anche la preferenza per uno dei candidati scrivendo accanto il cognome dello stesso. Lo scrutinio si svolgerà subito dopo la conclusione delle operazioni elettorali. Nel frattempo, nella giornata di ieri è stato costituito il seggio. Gli scrutatori hanno contato le schede e le hanno autenticate per poi riporle e custodirle, a cura del presidente, in un luogo sicuro dal quale saranno riprese stamattina.