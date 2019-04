Sapori di Puglianello, successo negli Usa

Martedì 9 Aprile 2019, 02:10

BENEVENTO - Danilo Mongillo, titolare di un prestigioso ristorante negli States, è cittadino illustre di Puglianello. Ieri il sindaco Francesco Maria Rubano gli ha conferito l’onorificenza per i risultati raggiunti alla guida dello «Strega», un locale di raffinata cucina italiana a Branford, in Connecticut, a un paio d’ore di auto da New York. Il primo cittadino ha ripercorso i vari passaggi della storia di Danilo, figlio di macellai con trentennale esperienza, che nel 2012, trovò il coraggio di lasciare il posto fisso nel corpo forestale dello Stato per trasferirsi e investire nel settore agroalimentare che lo aveva sempre affascinato e incuriosito. «Danilo ha acquisito una trattoria in cattive acque - ha spiegato Rubano - per trasformarla, nel giro di qualche anno, in un elegantissimo ristorante italiano, capace di guadagnarsi il primo e unico riconoscimento del Gambero Rosso per un locale del Connecticut». «Tutto è partito da Puglianello, mi ritengo un messaggero delle tradizioni», ha svelato Danilo.