​Via al cantiere per l'area industriale di Puglianello: opera per 2 milioni di euro

A undici anni di distanza dall’aggiudicazione dell'appalto viene aperto il cantiere «per infrastrutturare l’agglomerato Asi di Puglianello». Lo ha annunciato il presidente dell’Asi della Provincia di Benevento, Luigi Barone, che incalza: «Abbiamo mantenuto un impegno che altri avevano disatteso, ci abbiamo lavorato molto e grazie anche alla Regione Campania che ha accolto le nostre proposte, partiranno i lavori per rendere industrializzabile un’area che, assieme a San Salvatore Telesino, riteniamo strategica in direzione Marcianise-Maddaloni e Caianello».

Domani alle 18 Barone taglierà il nastro per l’apertura del cantiere del primo lotto nell'area Asi di Puglianello. Si tratta di un'importante opera che permetterà di realizzare le infrastrutture primarie nell'agglomerato industriale per un importo totale di circa 2 milioni di euro. All’evento, che avrà la benedizione dell'area cantiere di monsignor Antonio Franco, parteciperà il sindaco di Puglianello, Francesco Maria Rubano, gli amministratori comunali e i consiglieri dell’Asi. «Lunedì 10 luglio poseremo la prima pietra anche per il secondo lotto che interesserà anche l’area industriale di San Salvatore Telesino.

L’agglomerato Puglianello-San Salvatore Telesino rappresenta il miglior avamposto rispetto ad un’area metropolitana oramai satura e che per fare impresa e industria deve guardare obbligatoriamente alle nostre aree. D’altra parte abbiamo già numerose richieste di informazione per l’assegnazione dei lotti», prosegue il presidente Barone.

«Realizzeremo la viabilità con annessi servizi e sottoservizi, ovvero fognatura, acquedotto e pubblica illuminazione che serviranno un'area, quella di Puglianello, di circa 200mila metri quadrati localizzata all'incrocio tra la statale Telesina (dove terminerà il primo lotto del raddoppio) e la Fondovalle Isclero. Assieme poi all'agglomerato di San Salvatore l'intera area vasta assume una dimensione ancora più ampia che sicuramente attrarrà importanti investitori» conclude il presidente dell'Asi della provincia di Benevento.