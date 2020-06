Fuori strada con il quad, migliora il 29enne

BENEVENTO - Resta ricoverato in prognosi riservata il 29enne di Cerreto Sannita protagonista, con il figlioletto di 5 anni, nella serata di sabato, di un incidente a bordo di un quad in località Cesine di Sopra, alla periferia del piccolo borgo titernino. Le sue condizioni sarebbero, però, in netto miglioramento, tanto che trapela ottimismo da parte del personale medico del «San Pio» che l’ha trasferito in reparto. La dinamica incerta è al vaglio dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagni di Cerreto Sannita coordinati dal luogotenente Antonio Piccirillo, intervenuti sul posto per i rilievi del caso. Ragioni ancora da chiarire che avrebbero portato il giovane a perdere il controllo del mezzo finendo rovinosamente al suolo in un terreno al lato della carreggiata. Impatto per cui, per fortuna, non ha riportato gravi ferite il bambino di 5 anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA