Maschere e carri saranno i protagonisti del Carnevale intercomunale. Le Pro Loco di Pesco Sannita e Pago Veiano, guidate rispettivamente da Guglielmo Laudato e Andrea Pezzuto, stanno organizzando iniziative congiunte che si terranno a Pesco martedì 21 febbraio. Previste sfilate, musica, degustazioni e premiazioni con il concorso sul tema Maschere in festa nonché la speciale rappresentazione Li misi (i mesi dell'anno).

APPROFONDIMENTI Re, maghi, abissi: il palco diventa «Il Paese dei sogni»

Fervono i preparativi per le iniziative già previste e per le sorprese, e sono in via di definizione gli ultimi dettagli per un festa che vedrà protagoniste due comunità ma anche tanti visitatori dei paesi limitrofi. «Per il Carnevale post-pandemia ha spiegato Laudato stiamo organizzando insieme alla Pro Loco di Pago Veiano e al presidente Pezzuto uno speciale evento per festeggiare insieme. Finalmente possiamo ritornare a fare comunità e festa, infatti, abbiamo varato un programma che regalerà ai nostri bambini felicità e divertimento, di cui tutti noi abbiamo bisogno dopo questo periodo. Nel dettaglio domenica 19 febbraio nei due paesi si terranno di pomeriggio le sfilate dei carri e delle maschere. Poi martedì 21 febbraio, dopo il bis della sfilata delle maschere, di sera nella tendostruttura di Pesco Sannita, si terrà la recitazione dei Li misi, con protagonisti le maschere di Pago Veiano. Due comunità insieme per divertirsi e condividere le tradizioni di questo speciale periodo dell'anno». Laudato ha lanciato un appello alle associazioni e alle varie realtà culturali del territorio - la parrocchia Santissimo Salvatore, l'istituto comprensivo San Pio, il Forum dei Giovani, l'associazione Pesclum, la nuova associazione per gli anziani, Pesco Lab e La Maschera - affinché aderiscano alla grande festa collaborando alla sua riuscita. di collaborare e dare la propria adesione alla grande festa. Non mancherà il supporto del Comune che promuove iniziative di socializzazione e divertimento.

Dal canto suo, il presidente Pezzuto si dice entusiasta di condividere la festa con Pesco Sannita pur nel rispetto delle rispettive tradizioni. «Già da qualche settimana dice stiamo organizzando il carnevale con la Pro Loco di Pesco Sannita per condividere la festa a cui teniamo in modo particolare. È una idea che subito abbiamo accolto: dobbiamo allargare i nostri orizzonti salvaguardando le nostre radici e la caratteristica tradizione della rappresentazione de Li misi».

La mascherata Li misi ha origini antiche , infatti, già negli anni 70 vinceva la competizione provinciale svoltasi a Benevento in piazza Roma. Nella recita Pulcinella introduce e spiega ogni mese dell'anno, e i vari personaggi che rappresentano i mesi stessi e le 4 stagioni, con abiti e attrezzi a tema. I mesi e le stagioni raccontano in modo allegro e divertente quello che la natura e l'agricoltura producono in quel periodo specifico. Al termine della recitazione segue a suon di organetto la tradizionale quadriglia Paiana (Pagoveianese).

La manifestazione si annuncia particolarmente coinvolgente per tutta la comunità locale ma anche per coloro che provengono dai paesi limitrofi. Un Carnevale all'insegna del divertimento che vede le Pro Loco di Pesco Sannita e Pago Veiano in prima linea. Il Carnevale attira sempre tanti visitatori dai paesi vicini e anche quest'anno si spera in una massiccia partecipazione a una festa dove più che i carri protagonista sarà la simpatia della gente e l'accoglienza. Nel rispetto della regola che vuole il Carnevale una festa di aggregazione e divertimento, i festeggiamenti si svolgeranno attraverso le parate pubbliche, in cui a padroneggiare sono il gioco e la fantasia che trovano libero sfogo nella tradizione del mascheramento. L'invito rivolto a tutti i cittadini è quello di partecipare con entusiasmo e allegria per la buona riuscita delle manifestazioni.