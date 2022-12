Ritorna, dopo un intervallo di tre anni imposto dalla pandemia, il tradizionale e beneaugurante concerto di Capodanno. L'evento, giunto alla 30esima edizione, rinnova la tradizione nata nel lontano 1990 e che ha visto sul palcoscenico beneventano alternarsi alcuni tra i migliori solisti come Peppino Principe, oscar della fisarmonica, la violinista russa Natalia Ceaicovschi docente del conservatorio Nicola Sala di Benevento, Umberto Aucone e il suo sax, Piero Ricci e la sua fantastica zampogna e la soprano Chiara Taigi.

Quest'anno il Gran concerto di Capodanno punterà sull'Orchestra internazionale della Campania diretta dal maestro Leonardo Quadrini, con tromba solista Nello Salza. Quadrini, un punto fermo nel panorama culturale sannita e internazionale, guida ormai da anni le orchestre che si susseguono sui palcoscenici beneventani riscuotendo sempre l'interesse e un ottimo successo di pubblico.

«Il concerto di Capodanno ha attraversato 34 anni della vita cittadina - dice il maestro Leonardo Quadrini .- Inventato da Giuseppe De Marco e dal compianto Giuseppe Donatiello, debuttò il 1° gennaio del 1990 con l'orchestra sinfonica I musici sanniti, primo organico musicale formato da musicisti beneventani e sanniti con il supporto di artisti campani per quella che fu, fino al 1994, la prima e unica compagine musicale locale». Il concerto di Capodanno trovò subito la disponibilità e la collaborazione del giovane maestro Quadrini, ormai alla ribalta internazionale con concerti tenuti nei cinque continenti e 43 nazioni con tour svolti in Cina, Venezuela, America ed Europa sempre circondati dall'entusiasmo e dal successo di pubblico. Quadrini ancora oggi è sul podio a dirigere il concerto di Capodanno confermando il legame che lo unisce a questo evento che «non poco ha contribuito - è solito dire il maestro - alla formazione di una coscienza musicale in città». Per la 30esima edizione il concerto, pur non ricevendo alcun contributo, rientra nel cartellone di InCanto di Natale, la manifestazione promossa dal Comune di Benevento con il coordinamento artistico di Renato Giordano, e gode del sostegno della cooperativa culturale Musicainsieme di Benevento e del fondatore Giuseppe De Marco. La presenza di Nello Salza, tromba storica di Ennio Morricone, impreziosirà la serata che sarà presentata da Tonino Bernardelli. «Malgrado il Concerto di Capodanno sia la manifestazione più longeva dopo Benevento Città Spettacolo non ha mai avuto una paternità - lamenta il maestro Quadrini - nonostante i patrocini da parte del Comune e dell'amministrazione provinciale e la partecipazione e il sostegno di vari sponsor. Mi piace ricordare che per ben due edizioni ci fu anche la diretta televisiva su un canale Sky (2007 e 2008) presentata da Rosanna Vaudetti . Inoltre, l'edizione del 2019, l'ultima prima della pandemia, registrò il tutto esaurito in teatro lasciando fuori dal Massimo circa 200 persone. Nel corso del concerto di domenica 1° gennaio saranno eseguite musiche di Verdi (la sinfonia de La forza del destino), Chaikowski, Kachaturian, Morricone ed alcuni tra i più famosi walzer della famiglia Strauss (Kaiser walzer, Sul Danubio blù, Alla Caccia, Plappermauchen, Sotto lampi e tuoni).

I biglietti per assistere al concerto (15 euro) potranno essere acquistati presso All net service in via Lungocalore Manfredi di Svevia. Ed è sempre la musica ad essere protagonista in quest'ultimo scorcio del 2022 nel cartellone di InCanto di Natale. Dopo la pausa per le festività natalizie, venerdì 30 dicembre il teatro Comunale ospiterà Classic neapolitan song un viaggio fantastico e senza tempo attraverso le più belle canzoni classiche napoletane (inizio dello spettacolo alle 20,30), mentre a Palazzo Paolo V, nella sala dell'Antico Teatro, alle 19,30 l'orchestra ConCorde proporrà un concerto dell'ensemble di chitarre a cura di Silvia Cavalli e Maria Cristina Gallucci.