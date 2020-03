La qualità dell'acqua erogata in città migliora sensibilmente in tutti i punti di prelievo, persino nei più controversi. È una bella notizia quella che scaturisce dall'ultimo report sui parametri chimici microbiologici realizzato da Gesesa. Partendo da Campo Mazzoni, impianto finito nell'occhio del ciclone per l'elevata concentrazione di inquinanti come il tetracloroetilene. Mentre è in corso il piano di monitoraggio deciso in conferenza di servizi presso l'ufficio Ambiente della Regione, lo stato di salute delle acque pescate nell'area della stazione centrale appare in netto miglioramento. La rilevazione effettuata a dicembre 2019, la più aggiornata secondo le scadenze semestrali previste dalla legge, attesta il netto ridimensionamento di valori indicativi come la durezza, scesa dai 35,3 di giugno agli attuali 15,2 gradi francesi, e il residuo fisso mantenutosi ben al di sotto della linea di guardia a quota 456 milligrammi - litro contro i 1.500 previsti dalla legge. Condizione che la norma fa rientrare persino nella categoria delle «acque oligominerali».



L'andamento è ricalcato anche negli altri tre approvvigionamenti cittadini. Pezzapiana scende da 33,2 a 15,4 per quanto riguarda la durezza e a 516,3 contro i 531,3 di giugno relativamente al residuo fisso dei sali minerali. Sostanzialmente invariato lo standard qualitativo anche per il pozzo «Pietrafitta» con 16 gradi di durezza e residuo fisso a 404 milligrammi. Parametri eccellenti infine per l'acqua che giunge dal Molise, ma questo non rappresenta una novità. L'erogazione dal Biferno presenta i valori migliori con durezza di 14,3 gradi e soli 155 milligrammi-litro di residuo fisso. I riscontri svolti da Gesesa rilevano inoltre il considerevole regresso di un altro parametro spia della qualità dell'acqua. I nitrati, composti inorganici dell'azoto decisamente poco benefici, si sono dimezzati a Campo Mazzoni calando a 18 microgrammi contro i 35,5 di sei mesi prima. Una quota ampiamente compatibile con il tetto massimo di 50 microgrammi fissato per legge, ancorché non ottimale. Per lo stesso parametro si segnalano progressi anche a Pezzapiana (da 36,3 a 31,6 microgrammi), Pietrafitta (da 18 a 16,2), mentre Biferno conferma le abituali performance di eccellenza con un tenore di 2,4. Ben al di sotto delle soglie d'allarme anche i parametri ammoniaca, nitriti, cloruri, fluoruri, sodio, solfati, manganese. Il rispetto dei requisiti di legge rappresenta pur sempre un elemento confortante alla luce del bailamme scatenatosi nei mesi scorsi sulla presenza di fattori di rischio nelle acque erogate in città.



Anche le ultime analisi confermano la presenza di elementi come il famigerato tetracloroetilene in valori comunque compatibili con la potabilità secondo quanto indicato dal decreto 31/2001. Il recentissimo campionamento effettuato il 28 febbraio a Campo Mazzoni ha rilevato una concentrazione di 2,35 milligrammi - litro, superiore agli 1,1 previsto per la dichiarazione di contaminazione ambientale delle matrici già acclarata, ma inferiore alla linea rossa per la non potabilità stabilita a 10 milligrammi. Leggermente superiore il valore accertato a Pezzapiana con 2,99 milligrammi. Confermate anche le portate mensili provenienti dal Biferno. A marzo sono arrivati in città 187 litri al secondo, in linea con i riferimenti di febbraio e gennaio, quota che soddisfa i due terzi del fabbisogno giornaliero. Dati che vengono commentati con soddisfazione dall'amministratore unico di Gesesa Vittorio Cuciniello: «Come abbiamo sempre affermato, la qualità delle acque erogate in città è abbondantemente in linea con i parametri di legge, e non potrebbe essere diversamente. L'azienda è impegnata per garantire all'utenza continuità e qualità del servizio, senza cali di attenzione o oscillazioni mediatiche».