Balzo in avanti per tutte le fasce di età, cresce la qualità della vita nelle province campane ma soprattutto in quella di Benevento, con il primo posto regionale e l’ingresso nella top ten del Mezzogiorno. Il Sannio (considerando anche la confinante Campobasso) è fra i territori meridionali messo meglio nell’analisi condotta dal Sole 24Ore, incentrata su tre indici generazionali (bambini, giovani e adulti) e presentata al festival dell’Economia di Trento. Le classifiche generate misurano le risposte dei territori alle esigenze specifiche dei tre target di età, analizzando i servizi riservati e le condizioni di vita e di salute. Un risultato, quello sannita, che assume ancor più valore perché, seguendo dinamiche ormai consolidate nella localizzazione del benessere territoriale in Italia, le province del Sud si trovano in coda alla classifica.

GLI INDICATORI

Ma ecco i risultati del report. Nella fascia di età fino 14 anni la posizione occupata dalla provincia di Benevento è la numero 56, ben 24 posizioni in risalita rispetto alla 80 dello scorso anno. Il podio nazionale vede nell’ordine Sondrio, Ravenna e Trieste, mentre nel Mezzogiorno sono messi meglio del Sannio solo a Nuoro, Campobasso, Cagliari Oristano, Avellino e Lecce. In Campania siamo preceduti da Avellino (posizione 50), ci seguono invece Salerno (89), Caserta (97) e Napoli (102). Vanno bene gli indicatori relativi ai progetti Pnrr per l’istruzione (rank 5 in Italia), al verde attrezzato comunale (85 metri quadri, più del doppio della media nazionale, settimo posto in assoluto) e allo spazio abitativo (86 mq rispetto alla media nazionale di 75 mq, posizione 19). Il numero di pediatri ogni mille bambini è in linea con il dato nazionale (2,2) ma siamo in affanno per quanto riguarda la spesa per servizi ed interventi sociali: 14,5 euro pro capite a fronte di una media di 41 euro, posizione assoluta 75. Ancor peggio (caselle 93 e 95) se si considerano i bambini che hanno fruito dei servizi comunali per l’infanzia e i giardini scolastici. Sotto media anche se di poco la percentuale di competenze alfabetiche non adeguate degli alunni di terza media, va un po’ meglio per quelle numeriche.

Quanto ai giovani, è l’indicatore dove il Sannio va meglio: rank 37 in Italia, con 27 posizioni in più rispetto allo scorso anno. Secondo posto nel Mezzogiorno dopo Vibo Valentia, primi in una Campania che vede Caserta alla posizione 57, Avellino alla 86, Salerno alla 90 e Napoli alla 95. Compensato con gli interessi il crollo di performance dello scorso anno a Benevento ed Avellino, mentre nel resto della Campania si limitano i danni. Sospingono il dato sannita i canoni di locazione più contenuti (posto 10 in Italia), le aree sportive ed i laureati fra 25 e 39 anni (in entrambi i casi casella 12). Quello che non va bene riguarda la diminuzione di residenti giovani (rank 95), l’età media al parto (rank 96) e la disoccupazione giovanile (rank 85).

Infine gli anziani. È l’indicatore con il livello più basso, peraltro con un buon incremento rispetto all’indagine 2023: rank 74 contro 83 dello scorso anno. Fa meglio l’Irpinia (posto 65), mentre sono più indietro le province di Napoli (78) Salerno (84), e Caserta (98). Siamo messi bene come numeri di infermieri e come inquinamento acustico (in ambedue i casi casella 14) ma soprattutto, e fortunatamente, gli anziani sanniti sono fra quelli che consumano meno antidepressivi in Italia (posizione 8). Molto male invece il consumo di farmaci per malattie croniche, fra i più alti in Italia. Pochi geriatri (rank 91 in Italia), pochi orti urbani (rank 94). Insomma al netto del fatto che alcuni indici sono stati aggiornati con delle modifiche nei sotto-indicatori, il dato importante è che da queste parti qualcosa funziona meglio rispetto al resto della Campania. Numeri che devono far riflettere: sono mattoni sui quali costruire la società del futuro.