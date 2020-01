Quattro cittadini georgiani (di età compresa tra i 27 e i 31 anni), tra cui una donna, già ricercati per una serie di furti in varie località della Campania, sono stati arrestati dagli agenti del commissariato di polizia di Telese Terme per furto aggravato. I quattro, che avevano appena rubato all'interno di un supermercato, hanno tentato di fuggire quando i poliziotti hanno imposto loro l'alt. Inseguiti, i ladri sono stati bloccati a bordo di un'automobile al cui interno erano custoditi borsoni con svariati generi alimentari e bottiglie di alcolici, arnesi atti allo scasso.



I quattro sono stati chiusi nel carcere di Capodimonte a Benevento. © RIPRODUZIONE RISERVATA