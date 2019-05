Giovedì 2 Maggio 2019, 14:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Benevento si è insediato il nuovo questore, Luigi Bonagura. Cinquantasei anni, originario di Palma Campania, Bonagura ha nel suo curriculum una lunga esperienza a Napoli come funzionario prima e dirigente poi della Digos fino ad arrivare al ruolo di vicario della Questura partenopea. «Credo molto - ha detto il questore incontrando i giornalisti - nella collaborazione, nella condivisione. Sono sempre stato attento al dialogo con tutti anche quando mi sono ritrovato a Napoli ad operare in situazioni di ordine pubblico molto complicate. Sono due le frasi - ha aggiunto Bonagura - che ho fatto mie durante la mia crescita professionale: la prima è dell'ex presidente degli Stati Uniti Lyndon B. Johnson “Non imparo mai parlando”. Diciamo che sono un tipo piuttosto riflessivo e preferisco tacere quando non sono pienamente a conoscenza di qualcosa. La seconda frase a cui sono legato è quella di Aristotele: “La meraviglia è il principio della conoscenza” Non dobbiamo smettere di meravigliarci nella vita ma avere sempre una pulsione positiva».