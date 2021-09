BENEVENTO - Il nuovo questore di Benevento è Edgardo Giobbi. Si insedierà presso la Questura in via De Caro il 20 settembre. L’attuale questore Luigi Bonagura, che si era insediato il 2 maggio del 2019, andrà a ricoprire un incarico al Ministero dell’Interno. Dirigerà una delle tre sezioni della direzione centrale di polizia di prevenzione a Roma. Giobbi, romano, ha 56 anni, coniugato con due figli. Nel giugno 2020, promosso dirigente superiore, ha ricoperto la carica di ispettore generale preso l’ufficio centrale ispettivo fino a ieri, quando è giunta la nuova nomina. Prima era stato per tre anni vicario alla questura di Bergamo.