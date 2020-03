Il «Quisisana» e il parco circostante sono diventati di nuovo «terra di conquista di tossicodipendenti, clochard, vandali, coppie clandestine e incivili che lasciano rifiuti. Ignoti in questi giorni hanno forzato il lucchetto del cancello d'ingresso principale e divelta, in più punti, la recinzione. Circa due anni fa dopo il suicidio di una ragazza madre di due bambine, anche alla luce di svariate proteste e istanze di abitanti della zona, si era deciso di isolare l'intera area per motivi igienici, ma anche di sicurezza, innalzando una rete di recinzione e rendendo funzionante il cancello. La struttura ubicata sul punto più alto della città a contrada Monte delle Guardie (quartiere Pacevecchia), che domina l'intera valle del Sabato, in passato è stata al centro anche di episodi di cronaca con casi di suicidio o tentativi fortunatamente falliti e denunce per risse o ritrovamento di refurtiva. Al suo interno specie nelle ore notturne si va a bivaccare. Tra l'altro il fabbricato è pericolante, con mattoni e cemento usurati dal tempo e inoltre, considerato che il posto è isolato, l'intera zona circostante è stata utilizzata a lungo come discarica abusiva. In diversi casi anche di rifiuti pericolosi, come l'amianto. Più volte la famiglia Torre (proprietaria dell'intera area) ha provveduto a far effettuare interventi di bonifica e pulizia, ma tutto successivamente è stato vanificato. Attualmente ci sono rifiuti avvolti in enormi bustoni neri, materiale di risulta, igienici rotti, oltre a siringhe e stracci. Uno scenario raccapricciante in netto contrasto con il posto ancora incontaminato che «racconta» storia.



Il «Qui Si Sana», questa la scritta che ancora si intravede sul portone d'ingresso, è uno dei palazzi storici della città. In passato è stato sede di un ospedale militare durante la seconda guerra mondiale, un avamposto religioso (sede dei gesuiti) e successivamente ha ospitato un manicomio. La vita dell'edificio si intreccia con circa cinque generazioni di sanniti, alcuni dei quali raccontano di essere entrati di notte per dimostrare il proprio coraggio o giurano di aver visto ombre muoversi nell'oscurità delle stanze o nel parco stesso. È definito, dunque, un luogo enigmatico che ha visto intrecciarsi storie e leggende di ogni genere, racconti anche macabri. Insomma, un mix tra cult e degrado. Dinanzi al «Quisisana» c'è un viale non lastricato che conduce fino all'ingresso dell'immobile creando quasi un'atmosfera mistica. Per ben tre volte sono stati avviati a partire dagli anni 80 lavori di recupero edilizio (l'edificio è su quattro livelli), successivamente interrotti e non più ripresi. Inizialmente si parlava dell'intenzione dei proprietari di aprire una casa di cura privata per le malattie respiratorie, ma poi tutto è stato vanificato e attualmente non si sa quale sarà il futuro di questa struttura. L'unica certezza è che c'è assolutamente bisogno di interventi e soprattutto di una adeguata protezione e messa in sicurezza, sperando di trovare qualche punto d'incontro con la proprietà per stilare un progetto di recupero e rilancio del quale necessita anche la zona.

