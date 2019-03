Domenica 10 Marzo 2019, 21:49 - Ultimo aggiornamento: 10-03-2019 22:18

Paura e disagi alla circolazione in serata sul raccordo R9 di Benevento, con due incidenti a distanza di pochi minuti. Il primo poco dopo le 20 all'uscita di San Giorgio del Sannio, sull'Appia davanti al locale La rosa dei venti. Una Panda si è ribaltata, per cause ancora da accertare, e il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere. Traffico in tilt con vigili del fuoco impegnati a liberare l'uomo, poi trasportato in ospedale dal 118. Il secondo incidente prima delle 21 sul raccordo R9, all'altezza dell'uscita di Benevento centro (direzione Caianello). In questo caso il conducente aveva imboccato l'arteria contromano, perdendo poi il controllo dell'auto e finendo fuori strada. Tempestivo l'interventi dei vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare per tirarlo fuori dall'abitacolo, prima che l'uomo venisse soccorso e portato in ospedale per verificare la gravità delle ferite.