Mercoledì 20 Marzo 2019, 02:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BENEVENTO - Stop and go fino al mese di aprile, alle erogazioni Asl per le prestazioni di radiologia presso i centri accreditati, a causa dell’esaurimento del budget dei tetti di spesa. In seguito al cambiamento della normativa in merito, l’azienda sanitaria, con cadenza trimestrale, comunica ai centri convenzionati l’esaurimento delle somme a disposizione per i tetti di branca, che si differenziano dai tetti di spesa e di struttura, perché soggetti a controlli ciclici, che bloccano temporaneamente l’erogazione gratuita delle prestazioni. In questo caso, si tratta delle prestazioni della branca di radiologia, che comprende: tac, risonanza magnetica, ecografia e radiologia digitale, per cui la Regione solo per la nostra provincia stanzia in media poco più di 5 milioni di euro all’anno. A lanciare l’allarme, la settimana scorsa, era stata l’Aspat (associazione sanità privata accreditata territoriale), che si era soffermata sugli effetti del provvedimento, che si concretizzerebbero nella rinuncia alle cure e alla prevenzione, da parte degli utenti.