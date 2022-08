Incidente stradale in Svizzera, muore una ragazza beneventana di 20 anni

Una ragazza di 20 anni, residente a Benevento, è morta oggi in un incidente stradale avvenuto in Svizzera, poco dopo le 18.15, sull'autostrada A2 nel territorio di Gnosca. Un 22enne originario della provincia di Rieti ha perso il controllo del furgone che stava guidando e che si è capovolto sul fianco nella corsia di sorpasso. Delle altre cinque persone a bordo, non ce l'ha fatta la giovane 20enne, il cui corpo è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco di Biasca. Ferito lievemente un altro passeggero, illesi gli altri occupanti del veicolo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia comunale di Bellinzona, oltre ai soccorritori della Croce Verde Bellinzona e della Rega.