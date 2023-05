Ragazza carabiniere di Solopaca perde la vita in uno scontro tra auto a Ferrara

Dolore, sconcerto e incredulità. Così Solopaca ha accolto la notizia della morte della ventiquatrenne Emily Vegliante, una giovane carabiniere in servizio a San Giovanni in Persiceto in provincia di Bologna. La ragazza era anche madre di un bambino di quattro anni.

Fatale per la giovane donna un incidente automobilistico - la dinamica è ancora in fase di accertamento ma probabilmente lo scontro tra le due vetture è avvenuto frontalmente - verificatosi tra le 15.30 e le 16 di ieri a Cento, all’incrocia tra via Renazzo e via Modena, in provincia di Ferrara, che ha visto coinvolte oltre alla giovane sannita altro due persone che sono state soccorse e trasferite in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti la donna viaggiava a bordo di una Fiat Punto condotta da un collega poco più che trentenne che si è scontrata con Peugeot alla cui guida vi era un quarantottenne.

Per il trentenne è stato necessario il trasporto in elisoccorso verso l’ospedale Maggiore di Bologna e sarebbe in gravi condizioni.

Per il cinquantenne invece, anche lui ferito, i sanitari del 118 hanno reso necessario il trasporto presso l’Ospedale Sant’Anna di Cona. Per Emily invece non c’è stato nulla da fare, la giovane all’arrivo dei soccorsi era già deceduta.

Il dolore ha pervaso intanto Solopaca e la notizia della scomparsa della ventiquatrenne ha fatto il giro in pochissimo tempo. Le manifestazioni in programma domenica nel centro telesino sono già state annullate e per il giorno dei funerali il primo cittadino Pompilio Forgione ha istituito il lutto cittadino.

In tantissimi sui social stanno lasciando il proprio ricordo della ragazza, solare e speciale, che da sempre sognava di vestire la divisa dell’Arma dei Carabinieri.