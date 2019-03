CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 22 Marzo 2019, 11:52

È attualmente ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale «Rummo», il ragazzo minorenne, affetto da tubercolosi, ospite, con altri 13 connazionali, dello Sprar di Colle Sannita. Sarà una degenza destinata a durare qualche mese, come quelle che hanno interessato altri pazienti in precedenza. La conferma arriva dal dipartimento di Prevenzione dell'Asl che ha eseguito i test di Mantoux o della tubercolina, peraltro risultati negativi, su tutti gli ospiti del centro di accoglienza, oltre che sugli alunni e sugli insegnanti della scuola per migranti, allestita presso la biblioteca comunale. «Le azioni di profilassi previste in questi casi chiariscono dal dipartimento di Prevenzione dell'Asl sono state messe in atto all'indomani della segnalazione del caso di tubercolosi, nonostante l'azienda sanitaria non abbia il controllo sanitario degli Sprar, che non dipendono dall'ufficio del Governo di Benevento, ma direttamente dal Ministero dell'Interno. Tuttavia, la tubercolosi è endemica in Italia e il rischio di contrarla non riguarda solo i migranti, ma anche i nostri conterranei». E infatti, secondo i dati riportati dall'Eced (centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), l'Italia è tra i paesi a più bassa incidenza di tubercolosi, con 20 casi per 100.000 abitanti; 4.032 casi censiti nel 2016, 8215 in meno rispetto ai 12.247 del 1955, malgrado l'altissima incidenza dei flussi immigratori degli ultimi anni. Basti pensare che, fino alla fine degli anni 60, gli alunni delle scuole primarie annualmente erano sottoposti a esami radiografici presso i centri pubblici dei comuni di residenza, per escludere la presenza di macchie sospette ai polmoni.