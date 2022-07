BENEVENTO - Momenti di paura intorno alle 9 di ieri mattina nell’affollato rione Libertà, quando un uomo è entrato all’interno dell’agenzia di scommesse di via Saverio Castelli a Benevento come un normale cliente. Aveva sul capo il cappellino e sul volto un foulard per non farsi identificare. In mano un coltello da cucina pronto per essere usato. Al rapinatore è bastato mostrare la lama per ottenere facilmente dall’addetto della sala di gioco l’incasso di oltre ottocento euro. Il colpo è stato rapido ed è stato favorito anche dall’assenza di avventori all’interno dell’esercizio commerciale, senza che l’impiegato di turno opponesse alcuna resistenza. E proprio sulla rapidità d’azione del malvivente, fuggito per le stradine del quartiere a piedi, che si stanno concentrando le indagini dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile.