Lunedì 29 Luglio 2019, 11:00

Hanno sfondato il finestrino posteriore e un deflettore all'auto di proprietà del titolare di un agriturismo situato in contrada Camerelle, a Benevento. È accaduto ieri, intorno alle 12.30, in pieno giorno. La Renault era parcheggiata poco distante da casa dell'uomo che ha dichiarato, agli agenti della volante intervenuti sul posto, di non aver alcuna idea su chi possa essere stato l'autore del gesto.