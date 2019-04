CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 18 Aprile 2019, 12:00

MONTESARCHIO - «Colpire l'asilo nido comunale è come colpire il cuore di Montesarchio». È amareggiato e incredulo Antonio De Mizio vice sindaco ed assessore alle politiche sociali nel day after dell'atto vandalico verificatosi martedì sera al nido di via Pontecani. Ieri poco prima delle 7 De Mizio era sul posto per verificare l'accaduto. Un atto vandalico, almeno così sembrerebbe, che ha lasciato interdetti amministratori e cittadini. Tutti si chiedono il perché. «È un enorme dispiacere per tutto il paese - dice De Mizio - poiché è stato colpito un luogo frequentato da bambini piccolissimi che nel nido cominciano il loro cammino. Non ci sono parole per commentare questo atto, è solo un enorme dispiacere per i bimbi che lo frequentano o lo frequenteranno». Per il nido l'amministrazione «ha investito non poco - evidenzia l'assessore - anche sulle figure professionali necessarie. Tutte professioniste con laurea poiché ai bambini abbiamo inteso garantire il meglio. Perciò resta inconcepibile questo atto vandalico a pochi giorni dall'apertura».