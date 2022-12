Torna l'incubo furti a Benevento. La banda specializzata nei colpi nelle tabaccherie, infatti, è tornata in azione. Nel mirino dei malviventi, questa volta, un esercizio commerciale di viale Virgilio, alle porte del capoluogo sannita. Il colpo è stato messo a segno intorno alla mezzanotte tra il 25 e il 26 dicembre: i ladri hanno forzato la porta d'ingresso e sono penetrati nel bar tabacchi di un'area di servizio Esso.

Una volta entrati, gli autori del raid hanno svuotato il contenuto dei vari scaffali contenenti sigarette e «Gratta e vinci», per un valore complessivo di circa 10mila euro, oltre ad alcune bottiglie di spumante e qualche centinaia di euro custoditi nel registratore di cassa. Probabilmente, la banda, conosceva bene il posto e aveva studiato il furto nei minimi dettagli, tanto da portare via con se, una volte entrati, anche il videoregistratore di sorveglianza. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Benevento, che hanno effettuato un sopralluogo e avviato le indagini per cercare di identificare gli autori del colpo, che velocemente si sono dati alla fuga. La recrudescenza di questi colpi, dopo un periodo di tregua, ha destato l'allarme dell'Associazione dei tabaccai, che nel Sannio conta circa 300 soci su 370 esercenti presenti.

«Solo quest'anno registriamo oltre quindici colpi ricorda il presidente dell'Associazione tabaccai Emilio Zamparelli abbiamo firmato un protocollo di sicurezza in prefettura e molte tabaccherie, nel corso del tempo, si sono dotate di videosorveglianza. Ma, considerando le modalità di questi colpi messi a segno in pochi minuti, è evidente che la videosorveglianza non può essere un deterrente per gli autori. Altre apparecchiature più sofisticate e più efficaci, invece, richiedono per l'istallazione somme consistenti non sempre nella disponibilità dei commercianti, considerato anche che la crisi economica ha provocato una riduzione degli incassi. I colpi consentono ai ladri bottini consistenti considerato anche che una stecca di sigarette non costa meno di 50 euro. L'associazione, nelle prossime ore, esaminerà la nuova escalation di colpi e chiederà alle autorità di varare ulteriori piani di sicurezza per cercare di intercettare gli autori dei furti».

L'ennesimo furto in un esercizio commerciale sannita, quindi, riaccende prepotentemente il dibattito sulla sicurezza in città. «L'episodio riaccende la preoccupazione della categoria per il fenomeno dei furti notturni presso le tabaccherie. Del resto, la nostra categoria è stata nell'ultimo anno il bersaglio privilegiato dei malviventi. I furti che abbiamo subito sono stati troppi» prosegue Zamparelli. Nel Sannio, infatti, nell'ultimo scorcio dell'anno sono stati denunciati molti casi analoghi, anche nel capoluogo, dove sono stati tentati e consumati furti, oltre ai bar tabacchi, anche ai danni di centri sportivi, saloni di bellezza, farmacie e rivendite automatiche di bibite. «Dopo una pausa di qualche mese registriamo un altro furto - dichiara - Auguriamoci che questo furto non rappresenti l'inizio di una nuova escalation di raid notturni. Per tanti potrebbe rappresentare un duro colpo alla sopravvivenza delle attività. Chiediamo alle istituzioni e alle forze dell'ordine un'attenzione forte alle nostre istanze di sicurezza». Ma allora qual è la soluzione per contrastare il fenomeno? «Francamente - conclude il presidente - è difficile individuare una formula vincente. Sicuramente servirebbe una maggiore attenzione da parte delle forze dell'ordine mentre da parte nostra cercheremo di aumentare il grado di sicurezza».