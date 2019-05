Domenica 19 Maggio 2019, 12:35

Attentato incendiario questa notte ai danni di una sala giochi situata in via Cosentini a Benevento. Ignoti, utilizzando del liquido infiammabile, hanno cercato di dare fuoco al locale, partendo dalla saracinesca.L'allarme è scattato intorno alle 3. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco allertati dalle persone che abitavano negli appartamenti situati sopra la sala giochi, svegliati per l'odore acre del fumo. Indagano i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Benevento che hanno ascoltato il proprietario, un 47enne residente in città, che non ha saputo fornire indizi significativi sui possibili autori del gesto.Fortunatamente le fiamme, che sono state domate per tempo, hanno danneggiato solo la saracinesca e annerito i vetri della porta del locale.