Riecco la banda del rame: quattro colpi in una settimana

BEVENENTO - La banda del rame ha preso di mira, questa volta, l’alto Sannio. Per ben quattro volte nell’ultima settimana ha indirizzato la sua attenzione verso i tralicci Enel che alimentano alcune località tra cui San Marco dei Cavoti e, soprattutto, Circello con le sue contrade. I cavi rubati interessano un’area di tre chilometri e hanno un valore, nel momento in cui vengono rivenduti, che si aggira sui diecimila euro. Ma il danno per l’Enel è molto più consistente proprio perché il ripristino delle linee richiede non solo nuovi cavi, ma anche l’impiego di più squadre di tecnici che devono operare celermente perché, in alcuni casi, intere zone restano senza erogazione dell’energia elettrica. Questi ultimi colpi sono avvenuti a più riprese. Gli autori hanno rischiato moltissimo, tenuto conto che si tratta di cavi con tensione a ventimila volt. Quindi a entrare in azione sono state più persone espertissime e in possesso di un’attrezzatura sofisticata. I cavi, infatti, sono posati a un’altezza minima di dieci metri. © RIPRODUZIONE RISERVATA