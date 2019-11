Scene del genere non si erano ancora registrate sulle strade della provincia di Benevento. Per questo ha destato scalpore e preoccupazione quanto accaduto nella mattinata di lunedì in una traversa della statale Appia, nel territorio di Arpaia, con una macchina che ne blocca un’altra con una manovra azzardata, le intimidazioni, la fuga e i colpi esplosi in pieno giorno di cui uno ha centrato la carrozzeria. Notizia diffusa solo ieri. La cronaca, con la ricostruzione affidata alle indagini dei carabinieri, parla di una tentata rapina a una 54enne originaria della provincia irpina. Per la donna fortunatamente non ci sono state conseguenze anche grazie alla prontezza con cui si è data alla fuga ed è riuscita così ad evitare che i due rapinatori mettessero a segno il loro colpo. Sulle tracce dei due banditi adesso ci sono i militari della stazione di Arpaia e della Compagnia di Montesarchio che stanno seguendo il caso dopo la denuncia presentata dalla donna. Ultimo aggiornamento: 27 Novembre, 06:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA