Rapina nella sala giochi, scatta la denuncia

BENEVENTO - Identificato il rapinatore solitario che aveva messo a segno un primo colpo in una sala giochi di via delle Poste, in città. Si tratta di un 24enne, già noto alle forze dell’ordine, denunciato per trascorsa flagranza. A identificarlo gli agenti della Squadra Mobile che hanno inviato un rapporto al sostituto procuratore Maria Colucci. Gli inquirenti ipotizzano che il giovane possa essere anche l’autore di un secondo colpo, sempre ai danni di una sala giochi, questa volta la «Colbet», di via Nuovo Calore. Con le stesse modalità del primo colpo, con il viso coperto da un cappuccio e da occhiali da sole, l’autore della rapina di giovedì pomeriggio è entrato nella sala giochi e ha aggredito l’addetto, facendosi consegnare la somma di mille euro prima di dileguarsi a piedi. Anche in questo secondo caso erano intervenuti gli agenti della Squadra Mobile e della Squadra Volante che hanno acquisito i filmati delle telecamere in dotazione alla sala giochi e di quele installate lungo la strada. © RIPRODUZIONE RISERVATA