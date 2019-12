Rapina ieri sera in un'agenzia di scommesse di Benevento, in via Cavour. Intorno alle 22, un uomo con il volto coperto da una felpa ha minacciato con un coltello un dipendente che si trovava alla cassa facendosi consegnare l'incasso: una somma di circa 2500 euro. Poi sarebbe scappato a piedi nelle stradine circostanti. Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire all'identità del rapinatore. © RIPRODUZIONE RISERVATA