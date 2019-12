Rapina in farmacia nel pieno centro del paese, lungo il corso Margherita. Un bandito solitario, ieri poco prima delle 19, ha preso di mira la farmacia di cui è titolare Luisa De Michele. Il bandito con il viso coperto parzialmente da una sciarpa e con dei guanti di colore nero ha fatto irruzione nel locale e sotto la minaccia di una pistola ha intimato alla titolare di dare i soldi. In quel momento all'interno della farmacia c'era anche una cliente. La farmacista di fronte alla pistola, e anche in preda al panico, ha consegnato le poche banconote che erano nel registratore di cassa: circa settanta euro. Il rapinatore evidentemente credeva di trovare un incasso maggiore e vista l'esiguità del bottino ha intimato anche alla cliente di consegnare il portafogli. Anche in questo caso è venuta fuori solo una modesta somma di denaro, circa cinquanta euro.



Prese anche queste banconote il giovane è fuggito. Ha fatto qualche metro a piedi lungo corso Margherita, con andatura lenta, pertanto non suscitando l'attenzione di nessuno. Poi si è posto alla guida di un'auto che aveva lasciato in sosta a qualche metro dall'ingresso della farmacia allontanandosi da corso Margherita. Nel frattempo, la titolare della farmacia ha avvertito la centrale operativa del l12. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Pietrelcina, mentre una pattuglia che era già in zona si è messa alla ricerca dell'auto con il bandito solitario a bordo. Un'azione di ricerca che ha poi avuto l'apporto anche dei carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Benevento. Tutti i militari si sono impegnati nelle ricerche dell'auto vista allontanarsi in direzione di Pietrelcina. Ma nonostante l'impiego di più pattuglie della vettura nessuna traccia. Ma il fatto che sia riuscita a sfuggire ai posti di blocco scattati in zona, lascia ipotizzare che possa trattarsi di un malvivente che risiede in quell'area e che compiuto il colpo ha avuto la possibilità di nascondere il veicolo adoperato per il colpo. I carabinieri hanno ascoltato a lungo sia la farmacista che la cliente per cercare di mettere a punto un identikit del rapinatore anche se aveva il viso parzialmente coperto da una sciarpa. Infatti la farmacia non dispone di telecamere né vi sono nelle adiacenze altri esercizi commerciali che hanno installato queste apparecchiature.



e.m. © RIPRODUZIONE RISERVATA