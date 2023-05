Due malviventi hanno tentato di rapinare un supermercato in via Vivaldi alla Pacevecchia, ma la reazione di una cassiera li ha messi in fuga. Si sono dileguati a mani vuote. Nel mirino dei due banditi è finito il supermercato «Sigma».

Mancavano pochi minuti alla chiusura, nella tarda serata di sabato, quando hanno fatto irruzione nel supermercato due giovani travisati: uno con un passamontagna di colore nero ed un altro con uno scaldacollo alzato sul viso, entrambi con guanti per evitare di lasciare impronte. I due hanno urlato alla casiera «dacci tutti i soldi». Nessuno dei due ha mostrato armi. Ma la donna per nulla impressionata dalla intimazione dei malviventi, ha iniziato ad urlare, lasciando il suo posto presso la cassa, e rifugiandosi nella parte retrostante del locale.

APPROFONDIMENTI Vandali a Villa dei Papi, già riparata la porta, restano danni e rabbia Festa dei lavoratori, doppio evento per la Cgil «Impresa in azione», Benevento fucina di idee

I due rapinatori colti di sorpresa dalla reazione della cassiera hanno tentato lo stesso di impossessarsi delle banconote che erano nel registratore di cassa, senza riuscirvi. L'apparecchiatura è rimasta infatti bloccata. I quattro clienti che erano nel supermercato durante la irruzione hanno solo vissuto attimi di panico. I due banditi si sono poi resi conto che era stato dato l'allarme con una telefonata al 113 e sono fuggiti a piedi nelle vie che da via Vivaldi portano alle vicine abitazioni. Sul posto sono arrivate poco dopo gli agenti della squadra mobile con il dirigente Flavio Tranquillo e agenti della polizia scientifica.

Immediatamente sono state avviate le ricerche in zona, ma senza esito. Gli agenti hanno passato al setaccio le immagini delle telecamere di video sorveglianza di cui il supermercato è dotato. Sono stati ripresi i due banditi, ma avendo il volto coperto del tutto non si è potuto procedere alla loro identificazione. È emerso solo che si dovrebbe trattare di due giovani, di età inferiore ai trenta anni. I rapinatori hanno indossato anche i guanti per evitare di lasciare impronte, il che fa ritenere agli investigatori che si tratti di elementi già noti alle forze dell'ordine. Il supermercato «Sigma» preso di mira in passato, prima del cambio di denominazione, è stato già destinatario di alcune rapine. Stessa sorte anche per altre attività commerciali che operano nella zona Pacevecchia, come ad esempio un edicola adiacente l'ospedale "San Pio" e la farmacia. Nei casi in cui si è riusciti a risalire agli autori di questi colpi si è appurato che a metterli a segno erano stati elementi della mala locale.