Notte di paura e terrore per due anziani coniugi di Castelvenere, colti nel sonno da una banda di malviventi, da cui sono stati picchiati e legati. L'ex sindaco, Eugenio Carlo e sua moglie, entrambi insegnanti in pensione, sono riusciti a liberarsi solo dopo alcune ore, lanciando l’allarme. A seguire l’intervento delle Forze dell’Ordine giunte presso l’abitazione di contrada Pugliano, nella campagna castelvenerese, dando il via alle indagini sul terribile episodio. Il bottino è composto da 100 euro in contanti, gioielli e una pistola.

Mercoledì 31 Ottobre 2018, 10:35 - Ultimo aggiornamento: 31-10-2018 11:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA