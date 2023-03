Rapina, furto e lesioni ad agenti: condannato a 5 anni

Accusato di una rapina impropria ai danni di una tabaccheria, ed anche di furto e lesioni è stato condannato con il rito abbreviato a 5 anni e 1600 euro di multa Primo Aniello De Luca, 40 anni, beneventano. L'udienza si è svolta ieri mattina davanti al Gup Maria Di Lauro ed anche il pubblico ministero aveva chiesto la condanna dell'uomo, difeso da Claudio Fusco.

L'accusa era scaturita da un'indagine della Squadra mobile risalente al maggio del 2019. Secondo gli inquirenti all'alba del 4 maggio l'imputato aveva preso di mira una tabaccheria in città al viale Principe di Napoli. Forzata la porta, una volta all'interno aveva rubato gratta e vinci, denaro, tabacchi, ricariche telefoniche e titoli di viaggio: un bottino da circa 25mila euro. Gli agenti avevano individuato l'autore del furto grazie alle immagini della videosorveglianza di cui il locale era dotato; De Luca era a loro già noto per aver messo a segno in precedenza analoghi furti.

Il 10 maggio gli agenti della Squadra mobile lo avevano sorpreso subito dopo un altro colpo messo a segno presso un edificio di via Grimoaldo Re, sempre in zona stazione; insieme ad altre persone si era introdotto in un locale commerciale rubando una matassa di fili elettrici. L'uomo aveva reagito all'arrivo degli agenti spintonandoli e facendone cadere uno a terra; e dopo aver scagliato contro i poliziotti una tenaglia di ferro si era dato alla fuga.