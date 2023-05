In due rapinano l'ufficio postale e forza l'Atm: magro bottino

Attimi di paura ieri pomeriggio all'ufficio postale di Melizzano. Pochi minuti prima dell'orario di chiusura, quando erano da poco passate le 13 e 30, due uomini a volto coperto ed armati di un coltellino hanno fatto irruzione all'interno dell'edificio di via Starzella costringendo uno degli operatori a consegnare un importo in contanti di 130 euro. Non contenti del magrissimo bottino i malviventi hanno forzato l'Atm portando via altre poche centinaia di euro rese del tutto inutilizzabili dall'inchiostro azionato e lanciato dal dispositivo di sicurezza della cassa automatica.

Un'azione rocambolesca conclusasi poi con la ritirata tra le strade del borgo su una vettura parcheggiata a pochi metri di distanza dagli uffici. Immediato l'intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cerreto Sannita guidati dal maggiore Francesco Altieri che hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso e raccogliere tutti gli elementi che torneranno di certo utili alle investigazioni che si avvarranno anche delle immagini provenienti dal circuito di video sorveglianza. Incerta la provenienza del gruppo, con tutta probabilità di nazionalità italiana, così come la via di fuga utilizzata in considerazione della chiusura, già dalla giornata di ieri, del vicino svincolo della Fondovalle Islcero, l'arteria a scorrimento veloce utilizzata più volte in passato per altre scorribande nel comprensorio telesino.