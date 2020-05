Il colpo è stato messo a segno quando erano da poco trascorse le 2.30 dell'altra notte. Presa di mira la rivendita di tabacchi che sorge in piazza San Barbato, il cuore del centro abitato di Castelvenere. I malviventi sono arrivati a bordo di un'Audi station wagon di colore scuro. Le telecamere poste all'esterno del locale hanno ripreso l'auto che ha fatto ingresso nella piazza contromano: proveniva sicuramente da via delle Cantine, la via da cui si accede in paese percorrendo le strade a scorrimento veloce, Telesina e Fondovalle Isclero.

LEGGI ANCHE Fase 2, il governo frena le Regioni: aperture per zone di rischio e stop all’Alto Adige

I malviventi sono scesi dall'auto e, in poco tempo con l'aiuto di una grande cesoia, hanno divelto le cerniere del cancello in ferro che proteggeva l'ingresso della tabaccheria. I rumori sono stati avvertiti da alcuni vicini che si sono prontamente affacciati per vedere cosa stesse succedendo. Uno di questi ha anche cercato di allontanare i ladri, lanciando dal balcone un piccolo vaso di terracotta. A niente è valsa l'intimidazione, a cui uno dei malviventi ha risposto con minacce, in un dialetto dell'area dell'hinterland partenopeo.

Sono trascorsi pochi istanti, i ladri hanno condotto a termine la loro operazione e, dopo aver eliminato l'ostacolo del cancello di ferro, sono riusciti a forzare la porta d'ingresso e svaligiare il negozio in pochi minuti. Sottratte una quarantina di stecche di sigarette, pacchi di biglietti «Gratta e Vinci», oltre a denaro contante prelevato dal registratore di cassa. Alla Tabaccheria, infatti, si possono effettuare ricariche telefoniche ed è attivo il servizio di pagamento dei bollettini postali. Si tratta di un servizio che in queste settimane è diventato ancora più importante per chi abita in zona considerato che, a causa delle misure adottate per affrontare l'emergenza Cornonavirus, l'ufficio postale castelvenerese è stato aperto solo tre giorni alla settimana.

Nel frattempo, i vicini hanno allertato i proprietari e le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti, in poco tempo, prima i carabinieri della compagnia di Cerreto Sannita e, subito dopo, agenti della Polizia di Stato del commissariato di Telese Terme. A dare il via alle indagini sono stati i militari dell'Arma. Al vaglio soprattutto le riprese delle telecamere, anche di quella installata all'interno della struttura che ha ripreso cinque uomini in azione.

In queste ultime settime si assiste un'escalation di azioni malavitose contro le tabaccherie. Circa dieci giorni fa si registrò il colpo contro una rivendita di tabacchi di Cerreto Sannita. In quella occasione l'auto dei malviventi venne intercettata dai carabinieri a Faicchio, avviando un inseguimento lungo la superstrada Benevento-Caianello, che si concluse allo svincolo per Gioia Sannitica, dove l'Audi A6 dei ladri si andò a schiantare contro un guard-rail. Gli occupanti, scesi dall'auto, se la svignarono nelle campagne circostanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA