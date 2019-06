CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 26 Giugno 2019, 12:30

Compirono una rapina notturna in una villetta di Dugenta ai danni di una donna di 68 anni ma, durante la fuga, furono arrestati. Ieri, davanti al Gup Maria Ilaria Romano, le condanne con il rito abbreviato. Comminata una pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ai fratelli Andrea e Francesco Mingione, di 47 e 49 anni, Vincenzo Tedesco, 50 anni, e Luigi Cioffi, 55 anni, tutti residenti a Maddaloni, centro della provincia di Caserta. Sono stati ritenuti responsabili della rapina, mentre sono stati assolti dall'accusa di lesioni. Il pm Maria Gabriella Di Lauro aveva chiesto una condanna a cinque anni.I quattro, nel gennaio del 2018, dopo il colpo a Dugenta furono bloccati dai carabinieri della compagnia di Caserta a Valle di Maddaloni. Poco prima avevano fatto irruzione in una villetta, di via Cocula, alla periferia di Dugenta, abitata dalla 68enne e da un figlio. I rapinatori avevano agito con il volto coperto da passamontagna. Dopo aver scavalcato la recinzione della villa e aver forzato una finestra al piano terra erano penetrati all'interno alla ricerca di oggetti d'oro e denaro. Evidentemente avevano ritenuto di poter andar via con un cospicuo bottino.