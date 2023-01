Rapinarono due studenti universitari di 80 euro: due 23enne condannati

Il giudice del Tribunale di Chieti, Maurizio Sacco, ha condannato a tre anni e otto mesi di reclusione ciascuno due giovani di Benevento, Mario Schettini e Marco Chiariello, entrambi di 23 anni.

I due erano accusati di violenza privata e rapina ai danni di due studenti universitari abruzzesi: per loro il pm Natascia Troiano aveva chiesto la condanna a tre anni e tre mesi.

I due campani sono stati anche interdetti per cinque anni dai pubblici uffici e nella sentenza il giudice ha riqualificato la violenza privata in tentata rapina. I fatti risalgono alla sera del 20 novembre del 2021, e sono avvenuti a Chieti Scalo nella zona dell'università: le vittime due studenti universitari di 19 anni residenti in Abruzzo. Il primo, secondo l'accusa, venne schiaffeggiato e gli furono portati via 80 euro. Entrambe le vittime, sempre secondo l'accusa, furono poi costrette a seguire i due verso uno sportello bancomat dove l'altro studente avrebbe dovuto eseguire un prelievo con la propria carta di credito, ma il sopraggiungere di alcune passanti fece desistere i rapinatori. I quali, scattate le indagini, vennero successivamente individuati dalla Squadra Mobile della Questura di Chieti.