Sabato 27 Aprile 2019, 10:37

Aveva evaso i domiciliari e stava passeggiando per la strada, probabilmente diretto verso una officina meccanica che era nei paraggi. Un 51enne di Benevento è stato arrestato ieri dagli agenti della volante che non lo hanno trovato in casa durante un controllo. L'uomo, su disposizione del pm, è stato condotto nuovamente presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari. Era finito nei guai per il reato di rapina aggravata.