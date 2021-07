Rapine in villa, aggredito un imprenditore nel Sannio

Paura nella tarda serata di ieri per una tentata rapina in una villa di San Giorgio del Sannio ai danni di un imprenditore del posto il quale quando ha scoperto della presenza di due ladri in casa è stato aggredito e colpito violentemente al torace.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 23 di ieri sera l'uomo avrebbe sorpreso i due malviventi, che erano riusciti ad entrare nell'abitazione dopo aver forzato un infisso i quali lo hanno aggredito prima di riuscire a fuggire.

APPROFONDIMENTI LA CRIMINALITÀ Napoli, arresti oggi: ai Quartieri Spagnoli catturati due rapinarolex... LA CRIMINALITÀ Rapina pulp a Napoli, due fermi dopo una folle serata:...

Sul posto sono intervenuti i carabinieri mentre l'imprenditore è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso dove è stato giudicato guaribile in 20 giorni. I militari hanno avviato le indagini anche con l'ausilio dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.