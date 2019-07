CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 6 Luglio 2019, 08:43 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2019 08:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'assoluzione, per non aver commesso il fatto, è scattata ieri pomeriggio davanti ai magistrati della sezione penale per Mirco Botticelli 26 anni, beneventano, mentre una condanna di 3 anni e 6 mesi è stata inflitta a Luca Saviano 27 anni, anch'egli beneventano. Entrambi erano accusati di essere gli autori di una rapina avvenuta nel 2013 all'edicola tabacchi presso l'ospedale «Rummo».