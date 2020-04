Il «restate a casa forzati» dà vita a una serie di iniziative spontanee, si moltiplicano flash mob, idee per «challenge» o gli appuntamenti sul balcone per cantare e nascono anche canzoni registrate a distanza, con la partecipazione di vari artisti. È tutta sannita l’iniziativa sociale ideata dal gruppo di pubbliche relazioni Essential Agency, dei fratelli Stefano e Francesco Siciliano, in collaborazione con Gorg, youtuber beneventano, e che ha coinvolto tanti artisti sanniti. L’iniziativa è nata dalla voglia di lanciare un messaggio positivo: «Noi di Essential Agency e Gorg, da sempre attivi nel settore dell’entertainment, non risparmiato da questo virus, abbiamo avuto l’idea di coinvolgere gli artisti del nostro panorama, che sponsorizziamo con i nostri format, essendo convinti sostenitori del “Made in Benevento”, e abbiamo fatto in modo che ognuno di loro potesse lanciare un messaggio». Da questa volontà è nata l’idea del freestyle social, le voci dei giovani rapper o trapper, dj e altri artisti a improvvisare su una base per lanciare un grido di speranza. Al freestyle «Andrà tutto bene», probabilmente seguirà uno spettacolo live al termine della «quarantena». Al momento social hanno partecipato Empty horo, Janko, James Christiano, Aka Sconosciuto, Tamburo zona ovest, Rinho ks, Nico Izzo, Zoo, Rioesse, Boyssan, Paul Zamp, Midlight, Lucio Music, Shark Emcee e Giorgio Nuzzolo. Per ascoltare la traccia basta collegarsi sul canale Youtube di Essential Agency. © RIPRODUZIONE RISERVATA