Ritorna Il Paese dei sogni la stagione teatrale riservata ai ragazzi a cura di Teatro Eidos. Il cartellone, che prende il via domenica 29 gennaio, propone cinque spettacoli che andranno in scena al teatro San Nicola. La rassegna, giunta alla 19° edizione, si svolge in collaborazione con l'assessorato alla Cultura del Comune di Benevento. Ad aprire il ciclo di spettacoli la compagnia Teatro Verde di Roma con In fondo al mar una co-produzione italo-francese con Teatro Verde e Histoire d'Eux scritto e diretto da Yannick Toussaint.

Si tratta di un movimentato thriller subacqueo che divertendo il pubblico, affronta il delicatissimo tema dell'emergenza climatica. Gli attori-burattinai propongono un angolo di sogno dove i pesci tropicali, dai colori sgargianti, vivono felici finché, ad un certo punto, cominciano a sparire uno alla volta. Di qui le indagini ed i tanti divertenti colpi di scena.

Ad aprire gli appuntamenti del mese di febbraio Che fa sua maestà (la vera storia del re nudo) liberamente ispirato a I vestiti nuovi dell'imperatore di Gianni Rodari scritto e diretto da Francesco Liuzzi e Rossana Micciulli con in palcoscenico gli attori del Centro Rat/Teatro dell'Acquario di Cosenza. A seguire (26 febbraio) la compagnia casertana La Mansarda in Gervaso e Carlotta. La fiaba dei tre desideri ridicoli di Roberto Sandias con la regia di Maurizio Azzurro. Lo spettacolo è stato premiato con la menzione speciale della giuria del Premio Ribalta 2007 del Teatro Parioli di Roma e racconta la possibilità concessa da una vecchia maga ad una tranquilla coppia di coniugi di realizzare tre desideri con l'invito rivolto agli spettatori di riflettere sul tema della realizzazione dei desideri.

Il 12 marzo sarà la volta di Ulisse e la luna scritto e diretto da Giuseppe Di Bello per la compagnia Fontemaggiore di Perugia che racconta l'avventurosa storia di un bambino per raggiungere la luna. A chiudere il cartellone di questa edizione invernale de Il paese dei sogni sarà Rodari smart (26 marzo) tratto dall'Enciclopedia della favola a cura di Gianni Rodari scritto e diretto da Giovanna Faccioli per la compagnia I teatrini di Napoli. Tutti gli spettacoli andranno in scena nel pomeriggio della domenica al teatro San Nicola con inizio alle 17.

L'obiettivo di Teatro Eidos, compagnia che opera da tantissimi anni nel settore delicato del teatro ragazzi, è quello di portare in teatro intere famiglie in modo da consentire a genitori e figli di trascorrere insieme un pomeriggio divertente: «Come avevamo promesso ai nostri piccoli numerosi spettatori riprendiamo la nostra attività rivolta alle famiglie dice Mimmo Soricelli a nome di Teatro Eidos con la storica rassegna dedicata ai più piccoli che vede in palcoscenico alcune tra le compagnie che da anni operano per il pubblico del domani, proponendo spettacoli dedicati ai ragazzi». Prima dell'inizio dello spettacolo inaugurale sarà premiato Gabriele Ranaldi vincitore del concorso Colora il tuo spettacolo della scorsa edizione. Il premio sarà riproposto anche in questa edizione 2023 della rassegna. I piccoli spettatori potranno partecipare realizzando un disegno ispirato agli spettacoli visti utilizzando ogni tipo di tecnica. Il disegno più bello darà vita al manifesto della prossima edizione de Il paese dei sogni e riceverà un premio in libri. L'acquisto dei biglietti potrà essere effettuato on line sul sito di Teatro Eidos, (www.teatroeidos.it alla sezione ticket, oppure direttamente al botteghino del teatro San Nicola lo stesso giorno dello spettacolo che sarà aperto alle ore 16. I biglietti, inoltre, potranno anche essere prenotati (infoline e prenotazioni info@teatroeidos.it). Il costo del biglietto per assistere al singolo spettacolo è stato fissato in 8 euro, posto unico.

