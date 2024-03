Prosegue la stagione teatrale presso lo spazio Eidos in via dei Sanniti a San Giorgio del Sannio; stasera alle 20.30 lo spettacolo «Edison vs Tesla la luce e l'oblio» di Pier Paolo Palma, per la regia di Georgia de' Conno, con lo stesso Palma e Eugenio Delli Veneri, musiche originali di Massimo Varchione ed Elisa Vito, rappresentato dalla Compagnia Red Roger di Benevento. Settimo appuntamento per la XX edizione de «Il paese dei sogni», la storica rassegna dedicata ai più piccini organizzata dalla compagnia Teatro Eidos, in collaborazione con l'assessorato alla Cultura del Comune di Benevento. Domani alle 17, presso il teatro San Nicola in scena la stessa compagnia in «Quando nonna Faustina arrivò in America», scritto e diretto da Virginio De Matteo, con Georgia de' Conno, Raffaella Mirra, Mimmo Soricelli e Pier Paolo Palma.

Oggi alle 21.30 presso Eskimo bar in Piazza Roma a Benevento concerto di Mark Kelly, voce incredibilmente magnetica che risuona in un'atmosfera molto acustica, con il suo folk frenetico che profuma di soul e reggae dimostra di essere un libero pensatore, cantautore accattivante e sorprendente musicista.

Oggi alle 19 presso l'auditorium «San Giovanni Paolo II» della chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a Benevento, presentazione del libro di Rosa Lorusso, suora carmelitana, «Vi racconto di Giulio». Un dialogo oltre il tempo tra padre e figlia, la vita e gli insegnamenti di un genitore attraverso immagini, ricordi, e studi scientifici a conferma del valore della paternità nella crescita di un fanciullo e della sua famiglia. Domani alle 17.30 presso la libreria Ubik di Benevento zoom sul libro di(grausedizioni) «Tramonti occidentali». Interverranno Faty Mega, modella e attrice, e Saverio Ferrara, scrittore; letture a cura di Monica Carbini. L'autore dialogherà con Maurizio Del Greco, regista e Hilarry Sedu, avvocato.La rassegna «Sannio Music Fest winter editio» 2024 propone stasera, al teatro comunale «Vittorio Emmanuele» di Benevento, alle 21.15 il concerto «Cosa sono le nuvole» con Danilo Rea, pianoforte e Luciano Biondini, fisarmonica. I poeti della canzone italiana reinterpretati in un connubio perfetto tra poesia ed emozione, per un viaggio nella grande storia della musica italiana. Domani a, alle 18, presso la pinacoteca comunale in Via Sant'Angelo, l'associazione «Massimo Rao organizza un pomeriggio di riflessione sulla forza delle donne. Lo spunto è la presentazione del libro di Lina Angela Barbieri «I giorni di marzo», un racconto autobiografico che narra la malattia vissuta dall'autrice casertana. L'evento è organizzato in collaborazione con «Quercus Vitae», associazione culturale, musica a cura di Modern Duo con Beatrice Malgieri e Elvia AcetoPer segnalazioni: benevento@ilmattino.it lella.preziosi@gmail.com.