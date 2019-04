«First date hotel», il reality inglese torna nel Sannio

Sabato 13 Aprile 2019, 07:45

BENEVENTO - Il Sannio e la valle telesina ritorneranno protagonisti nel Regno Unito. Nelle prossime settimane, infatti, il resort «Aquapetra Resort & Spa» di Telese Terme sarà ancora una volta, dopo la prima stagione girata nel 2017, set privilegiato e blindatissimo della celebre produzione inglese di Channel 4, «First Dates Hotel». Poco meno di 30 giorni di riprese nel corso delle quali la location telesina ospiterà la troupe e i partecipanti al reality particolarmente apprezzato dal publico di oltremanica con una media di circa 3 milioni di telespettatori per ogni puntata. Dalle suite alla Spa e al ristorante stellato «La Locanda del Borgo». Nella trasmissione i protagonisti vivono un primo appuntamento al buio tra i tavoli del ristorante con la possibilità di rimanere in albergo e vivere un secondo appuntamento in caso di reciproca corrispondenza. «Il successo riscosso dalla scorsa edizione – sottolinea il sindaco della cittadina termale Pasquale Carofano – ha permesso in questi mesi di intercettare sul nostro territorio un significativo numero di presenze provenienti proprio dal Regno Unito. Tutta l’area sarà protagonista e le ricadute sul territorio, in termini di incoming turistico e interesse, si faranno sentire ben presto. Voglio ringraziare Aquapetra per aver condiviso con tutto il comprensorio questa opportunità, una vetrina internazionale privilegiata, nell’anno che celebrerà la capitale europea del vino di Sannio Falanghina».