Terminal bus, ora si cerca la fermata per i turisti. Delineata la soluzione per gli studenti, occorre adesso individuare un punto destinato ai torpedoni di visitatori provenienti da altre località. Esigenza che si porrà immediatamente alla chiusura dell’area dell’attuale stazionamento di via Pertini, notoriamente interessata dai lavori di riqualificazione del maxiprogetto Piazza Risorgimento-La Salle. E dunque già per il mese di luglio, data di avvio presumibile del cantiere, si dovrà avere a disposizione una diversa opzione che possa accogliere le carovane convogliate in città dai tour operator. Non grandissimi numeri, in verità, dal momento che molta parte dei flussi in arrivo è costituita da piccole comitive o famiglie. Ma un punto di riferimento dedicato ai mezzi che accompagnano i turisti è comunque imprescindibile.

APPROFONDIMENTI Bus nel piazzale Coni, il Comune di Benevento accelera: trasferimento a luglio Benevento, piazza Risorgimento, 19 le ditte in gara lavori oltre i 5 milioni Benevento, cantieri in centro e terminal spostati: scontro Pd-Comune

LO SCENARIO

Tema al quale Palazzo Mosti sta lavorando da qualche tempo. E il casting delle possibili opzioni sul tappeto ha portato alla individuazione di una location che potrebbe rappresentare una soluzione ottimale per i visitatori: «Riteniamo vi sia la possibilità di allestire un’area di fermata nell’area antistante la Rocca dei Rettori - anticipa l’assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone - Pensiamo si possa utilizzare parte dello spazio che è attualmente destinato alla sosta delle vetture lungo la serie di paletti metallici che delimitano l’area pedonale. Ma insieme ai tecnici stiamo verificando anche la possibilità di utilizzare allo scopo la parte alta della stessa area pedonale, in prossimità di viale degli Atlantici. I bus potrebbero così effettuare una breve fermata per la discesa e la salita rapida, lasciando i viaggiatori nelle immediate vicinanze dei siti turistici più importanti della zona alta del centro storico. Una sistemazione che andrebbe a integrare virtuosamente l’altro punto di fermata breve realizzato all’imbocco di corso Garibaldi, nei pressi dell’infopoint di piazza Cardinal Pacca».

Opzione invero suggestiva: scendere ai piedi della Rocca, avendo a portata di sguardo lo skyline di corso Garibaldi con il campanile di Santa Sofia, potrebbe essere una sensazione inebriante per i viaggiatori in arrivo. Occorre però fare i conti con le difficoltà connesse al transito degli ingombranti veicoli, problematica disciplinata dalla ordinanza sindacale che dal 2020 vieta l’ingresso in centro storico dei torpedoni turistici. Aspetto affrontato da Ambrosone: «Nel caso puntassimo sull’area nei pressi della Rocca dei Rettori per realizzare una fermata, è evidente che andremo a modificare l’ordinanza del 2020 per aggiornarla alla luce di questa nuova esigenza. Abbiamo già individuato in linea di massima un percorso da assegnare ai bus turistici: parte bassa di viale degli Atlantici, svolta a sinistra su via Ferrelli, percorrenza di via De Caro, svolta su via Calandra e quindi l’innesto sulla viabilità già prescritta dalla ordinanza vigente che conduce i pullman lungo via Martiri di Nassiriya, via Posillipo, fino all’area nei pressi di via Munazio Planco dove vengono fatti salire a bordo i turisti dopo aver visitato l’intero centro storico e il Teatro Romano. Si tratta comunque di una opzione che approfondiremo nei prossimi giorni e che prospetteremo alle aziende di categoria e ai sindacati per un opportuno confronto».

GLI STUDENTI

Soluzione che appare ormai definita per quanto riguarda la fermata degli studenti nella zona alta. Rotonda delle Scienze, alle spalle del polo didattico Calandra, è l’opzione individuata ormai un mese fa dall’assessore Ambrosone, e sta incassando adesso anche l’ok dei tecnici. Giovedì in commissione la conferma, pure rispetto alla possibilità di creare una corsia preferenziale per i bus su via Mustilli in avvicinamento al punto di fermata. Gli stalli ricavabili nell’area potrebbero così essere ben 7 o 8, così da consentire l’opportuno ricambio dei bus in arrivo negli orari di punta. Il riassetto si completerà con un altro punto di fermata nella zona bassa in via Paolo Diacono, nei pressi della Stazione centrale, e con lo stazionamento principale nell’ampio cortile interno della sede Coni.