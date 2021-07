Recovery plan, Bonomi a Benevento: «Felice per il 40% dei fondi al Sud»

«Misure per il Sud? Confindustria aveva spinto molto affinché venissero indicate quali fossero le risorse destinate al Sud: siamo molto contenti che il 40% delle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza siano per il Mezzogiorno e sono in una misura tale che sono superiori al 34 per cento di cui si era parlato. Ci vogliono però le condizioni per progetti seri e condizioni di sistema che permettano di scaricare a terra queste risorse. È una grande opportunità per il Paese. Io l'ho dichiarato quando ero presidente di Assolombarda: la ripartenza del Paese era principalmente sarebbe stata dovuta al Sud e a Roma e ne sono ancora convinto. È una grande sfida di tutto il Paese». Lo ha detto a Benevento il presidente di Confindustria Carlo Bonomi.

APPROFONDIMENTI LA PREVENZIONE Covid a Benevento, vaccini è ancoraempasse nelle 40 farmacie... IL LAVORO Licenziamenti, patto tra imprese e sindacati: utilizzare tutta la Cig... IL CASO Cashback sospeso fino al 2021, i soldi agli ammortizzatori: «Il...