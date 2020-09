LEGGI ANCHE

«Un mio caro amico e noto imprenditore italiano mi ha detto che devono chiamarmi 'mister centomilà per essere riuscito a sfondare il muro delle centomila preferenze in Campania con 'Noi Campani', fondato meno di due mesi fa, e che è riuscito a far eleggere due consiglierei regionali,(il candidato più votato in provincia di Benevento) ea Caserta». Così il sindaco di Benevento,, leader del nuovo movimento «Noi Campani» che nel simbolo riporta il 'vecchio' campanile dell'Udeur e il suo nome, ha commentato il voto per le regionali che ha visto il suo movimento appoggiare De Luca.«Quello che siamo riusciti a fare in questa competizione - ha detto Mastella - è il miracolo più forte realizzato nella mia storia politica essendo partiti poche settimane fa, senza gestire potere, e con la sola forza di volontà di tanti amici per riscattare le aree interne della nostra regione».«Francamente - ha aggiunto - non mi aspettavo un risultato del genere. È stato un ritorno felice dopo tanti momenti difficili e questo mi spinge a dire che non ci fermiamo qua. Anzi, ci metteremo al lavoro da subito per costruire qualcosa di più importante a cominciare dalla presentazione della nostra lista alle prossime amministrative a Napoli». «Qui a Benevento qualcuno vuole mandarmi a casa? Bene, io sono pronto a ripresentarmi alla carica di sindaco» ha concluso.