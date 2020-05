«Mastella che sosterrà De Luca è una scelta coerente - una novità clamorosa per un noto voltagabbana come il sindaco di Benevento - viste le tragiche scelte che il governatore della Campania e Mastella hanno condiviso sulla sanità, tra ospedali chiusi e case di riposo abbandonate durante l'emergenza Covid-19. I campani meritano di voltare pagina e non meritano il duo sciagura De Luca-Mastella». Così una nota della Lega Campania in merito alle dichiarazioni del sindaco di Benevento ed ex ministro della Giustizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA