Lo sviluppo delle aree interne con un occhio puntato verso le prossime elezioni amministrative. Ne hanno parlato il leader di Noi Campani e sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e il governatore della Campania Vincenzo De Luca, nel corso di un incontro. «Ho incontrato oggi il governatore della Campania De Luca - dice Mastella - con il quale abbiamo discusso sulle linee strategiche cui deve attestarsi l'iniziativa politica e amministrativa regionale. In particolare ho posto l'attenzione sul ripopolamento e lo sviluppo delle aree interne e sul piano Fanfani per l'edilizia popolare; per queste materie ho suggerito al presidente De Luca di utilizzare i fondi europei. Un massiccio intervento è indispensabile anche per le strutture sanitarie e per realizzare un moderno asse stradale Benevento- Caserta via Valle Caudina».



Spazio anche alle future alleanze in vista delle Amministrative. «Riguardo le prossime elezioni amministrative dei comuni capoluogo al voto, tra i quali Benevento - dice Mastella - abbiamo convenuto che la linea politica adottata alle ultime elezioni regionali con risultati straordinari dovrà essere elemento significativo di un'alleanza che non può essere estemporanea ma che invece è l'unica capace di ottenere risultati positivi e vincenti». Infine al giunta regionale da comporre: «Quanto alla struttura della hiunta regionale - spiega - non ho espresso alcuna richiesta, se non quella di scegliere da parte del presidente in maniera serena e di comporre in piena libertà una squadra di alto profilo, unico modo per rispondere con la qualità ai drammatici problemi che ancora assillano l'intero territorio regionale».