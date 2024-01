La terza stagione della fortunatissima serie «Vita da Carlo 3» scritta e interpretata da Carlo Verdone avrà una impronta sannita. Un evento che conferma la crescita del movimento artistico culturale soprattutto di giovani in città ed in provincia, con talenti che si stanno facendo strada a livello nazionale. Ben 3 beneventani saranno tra i protagonisti.

APPROFONDIMENTI Cultura, calendario unico degli eventi: Comune pubblica il bando Benevento, morto Nicola Di Donato: «Fu il sindaco del terremoto e il principe del Foro» Potenziamento dell’assistenza farmaceutica, venerdì 19 gennaio un vertice al Comune di Benevento

Innanzitutto come regista c'è la conferma del trentasettenne Valerio Vestoso che già nella seconda serie aveva diretto numerosi episodi. Per lui, che è stato autore di numerosi cortometraggi tra cui «Il mese di giugno», «Ratzinger vuole tornare» e «Tacco 12», raccogliendo prestigiosi riconoscimenti anche a livello internazionale e aggiudicandosi il «Premio Solinas», si tratta di una consacrazione. Tra l'altro Vestoso ha scritto anche commedie come «Lavativo» per la regia di Ugo Gregoretti, «Buena Onda» e «Unigeniti gigli di Dio».

Nel cast in veste di attoricantanti, altri due sanniti che proprio in questi giorni hanno finito di girare le riprese nelle strade di Roma. Si tratta del rapper Fabio Fallarino, in arte Shark Emcee e dell'attore Coky Ricciolino, figlio del pure noto Carmine. Entrambi hanno eseguito dei brani per strada, il primo naturalmente di genere rap e l'altro di swing, che saranno inseriti nella stessa puntata.

«Vita da Carlo 3» è prodotta per la piattaforma Paramount +, le riprese per questa nuova serie sono iniziate dallo scorso novembre e termineranno subito dopo il prossimo Festival di Sanremo, quindi a fine febbraio. I film per lo streaming raccontano Carlo Verdone in maniera più o meno romanzata. In questa serie si raccontano in modo fantasioso proprio i momenti di vita dell'attore che si incrociano con la storica rassegna canora. Le nuove puntate quasi certamente saranno disponibili da fine settembre.

«È stato un onore per me ha detto Fallarino, noto anche come tifosissimo della Strega ed assiduo frequentatore della curva sud prendere parte ad un progetto così prestigioso. Ho appena finito di girare le riprese dove sono stato presente interpretando me stesso nella performance di un brano rap. Ringrazio il maestro Verdone, Valerio Vestoso e tutta la produzione per la fiducia, spero di essere stato all'altezza. Un ringraziamento infine alla fantastica troupe, Fabio Amurri e Pierluigi Iele».

L'altro ruolo «made Sannio» è stato quello di Coky Ricciolino che si è esibito con un brano swing insieme alla sua band Ciribiribin. «Con Fabio ha detto compariremo nella stessa puntata. Sono stato felicissimo di aver vissuto questa esperienza che va ad aggiungersi a quelle precedenti che stanno contribuendo alla mia crescita. Attualmente sto facendo serate ed ho appena finito di girare lo spot della mela Envy».