Matteo Renzi sarà in città giovedì 23 maggio. Ad annunciarlo è stato Clemente Mastella, suo alleato e compagno nel progetto politico per le Europee che viaggia sotto al nome e alla lista «Stati Uniti d'Europa». E che vede la moglie del leader di Noi di Centro, Sandra Lonardo, schierata in quota Italia viva. Anzi, di più. Non solo lady Mastella è candidata per Renzi, ma pure con Renzi. Nel senso che sulla scheda elettorale sia lei che il marito, come pure quelli di NdC, stanno promuovendo il ticket Renzi-Mastella. Perché Renzi nonostante un'iniziale ritrosia è sceso in campo assicurando però che in caso di elezione lascerà Palazzo Madama per trasferirsi all'europarlamento. Per scelta è l'ultimo nella lista.

L’ORGANIZZAZIONE

La location sarà comunicata solo nelle prossime ore. Ma Renzi non sarà l'unico big politico a fare visita al Sannio. Nei prossimi giorni anche Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Anci (Associazione nazionale comuni italiani) sarà a Benevento in una manifestazione organizzata dal Partito democratico che ne sostiene la candidatura alle elezioni europee. Il Pd Sannio e Decaro sono legati da un'amicizia consolidata, tanto che il primo cittadino pugliese ha partecipato pure alla Festa dell'Unità, ad ottobre scorso, a piazza Roma («e ritornerà», ha assicurato in un'intervista al nostro giornale Umberto Del Basso De Caro). Ma prima di lui potrebbe essere la volta di Vittorio Sgarbi, che corre con Fratelli d'Italia. Il critico d'arte ed ex ministro avrebbe messo in conto di fare un salto nel Sannio domani. Ma nello stesso giorno il coordinatore provinciale del partito, il senatore Domenico Matera, dovrà necessariamente essere a Roma. Quel che è certo, invece, è che sabato mattina, presso l'università Giustino Fortunato, FdI terrà una conferenza programmatica alla quale prenderà parte il viceministro degli Affari Esteri, Edmondo Cirielli. Per Forza Italia sono già stati in città il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, ed il senatore e capogruppo del partito a Palazzo Madama, Maurizio Gasparri. Il primo ha fatto un giro di ricognizione tra il carcere minorile di Airola e quello di Benevento per verificarne le condizioni (era già stato nel Sannio in estate); il secondo è stato accolto dapprima nella sede beneventana del partito per poi inaugurare, insieme al candidato alle Europee Fulvio Martusciello e al coordinatore provinciale Francesco Maria Rubano, una serie di comitati in provincia. Non è da escludere che l'agenda forzista degli appuntamenti possa riservare ancora qualche altra sorpresa. Anche dal fronte della Lega non è escluso qualche endorsement di peso a sostegno del candidato Luigi Barone. Date e protagonisti sono ancora in via di definizione, ma l'arrivo di qualche big è dato per certo dalla segreteria. Il Movimento Cinque Stelle ha accolto domenica a Montesarchio il capolista della circoscrizione Sud, Pasquale Tridico, insieme ad altri due candidati della stessa lista: Maurizio Sibilio e Maura Sarno.

IL PASSATO

Ritornando a Matteo Renzi, il senatore è stato a Benevento sia nel 2016 che l'anno successivo. Nel 2016, da premier e segretario del Partito democratico, giunse al teatro Massimo, per promuovere il sì al referendum costituzionale da lui promosso che poi venne bocciato dando inizio alla sua parabola politica discendente. In quell'occasione la città venne completamente blindata, con tutto il centro storico interdetto alla circolazione: a quella veicolare e persino ai pedoni.