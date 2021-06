BENEVENTO - Anche il 75° anniversario della Fondazione della Repubblica, a causa dell’emergenza Covid, sarà festeggiato in tono minore. Il 2 giugno la deposizione di una corona da parte del prefetto Carlo Torlontano che leggerà il messaggio del presidente della Repubblica. Medaglie d’onore previste agli internati Vincenzo Rosiello e Pierino Lizza, entrambi deceduti. Gli altri insigniti sono gli ufficiali Giovanni Barone, funzionario della Regione e Arturo Antonio Miranda, luogotenente dei carabinieri; i cavalieri Giuseppe Maria Berruti, commissario della Consob, Nicola Ferrara, presidente dell’associazione Amasi di Telese, Romeo Formato, sovrintendente capo della polizia in quiescenza, Vincenzo Maremonti, dipendente del Ministero dell’Interno in servizio alla prefettura di Benevento e Alfredo Pietronigro, giornalista.